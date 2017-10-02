Вопрос открытия КПВВ "Золотое" на Луганщине будет вновь подниматься в Минске

Вопрос открытия КПВВ "Золотое" в Луганской области остается актуальным и будет обсуждаться в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Этот вопрос и в дальнейшем будет подниматься украинской стороной на Минских переговорах", - сказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на встрече с замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком в понедельник, сообщается на странице Луганской ОВГА в "Фейсбуке".

Собеседники также обсудили обустройство КПВВ "Станица Луганская". Речь шла о выделении необходимых средств и средств для создания надлежащих условий пересечения гражданами пункта пропуска в осенне-зимний период.

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 4 октября.

КПВВ "Золотое" оборудован и готов к пропуску людей с 31 марта 2016 года. Еще прошлой осенью в рамках Трехсторонней контактной группы было согласовано его открытие. Свое согласие дали все стороны консультаций. Этот пункт пропуска рассчитан на пересечение 2 тыс. машин и 5 тыс. пешеходов ежедневно. Однако руководство ОРЛО срывает открытие этого КПВВ.