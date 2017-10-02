События

10:52 02.10.2017

Глава Сената Австралии о трагедии МН-17: Правосудие должно свершиться

Президент Сената Австралии Стивен Пэрри (Stephen Parry) заявляет, что нельзя говорить о верховенстве права до привлечения виновных в крушении рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines к ответственности.

"Правосудие должно свершиться и правосудие должно быть основным аспектом верховенства права - нет смысла в верховенстве права, если люди, которые совершили преступления против стран и народов, не привлечены к ответственности", - сказал он на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник, говоря о крушении MH-17.

С.Пэрри поблагодарил Украину за ее роль в расследовании этой катастрофы.

В свою очередь, В.Гройсман отметил, что данная трагедия, созданная "руками российских террористов", является общей для двух стран и Украина делает все возможное, чтобы установить справедливость, а виновных привлечь к ответственности.

"Я думаю, это наша совместная обязанность всего демократического мира - довести это дело до приговоров соответствующих судов", - сказал премьер Украины.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли. Среди пассажиров было 27 граждан Австралии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД о новых задержаниях в Крыму: Требуем от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

ВАСУ признал законным лишение украинского гражданства Артеменко

Более 20 человек погибли, 100 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Пять жильцов хостела в Запорожье погибли вследствие пожара

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу из-за стрельбы в городе

Вопрос открытия КПВВ "Золотое" на Луганщине будет вновь подниматься в Минске

НВФ ОРДО продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать "школьное перемирие"

Хостел в Запорожье не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности

В "Фейсбук" подготовили информацию о проплаченной Россией рекламе, с целью повлиять на выборы в США – издание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog289.html
РЕКЛАМА