Глава Сената Австралии о трагедии МН-17: Правосудие должно свершиться

Президент Сената Австралии Стивен Пэрри (Stephen Parry) заявляет, что нельзя говорить о верховенстве права до привлечения виновных в крушении рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines к ответственности.

"Правосудие должно свершиться и правосудие должно быть основным аспектом верховенства права - нет смысла в верховенстве права, если люди, которые совершили преступления против стран и народов, не привлечены к ответственности", - сказал он на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник, говоря о крушении MH-17.

С.Пэрри поблагодарил Украину за ее роль в расследовании этой катастрофы.

В свою очередь, В.Гройсман отметил, что данная трагедия, созданная "руками российских террористов", является общей для двух стран и Украина делает все возможное, чтобы установить справедливость, а виновных привлечь к ответственности.

"Я думаю, это наша совместная обязанность всего демократического мира - довести это дело до приговоров соответствующих судов", - сказал премьер Украины.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли. Среди пассажиров было 27 граждан Австралии.