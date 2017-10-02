События

10:31 02.10.2017

НВФ ОРДО продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать "школьное перемирие"

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) констатирует, что боевики отдельных районов Донецкой области (ОРДО) продолжают нарушать режим прекращения огня и периодически обстреливают контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ).

В сообщении украинской стороны СЦКК, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке", приводится пример таких обстрелов в субботу, 30 сентября, и воскресенье, 1 октября. Так, в субботу боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая обл.). На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания пули калибра 7,62 мм. О последствиях обстрела пограничники сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК, которые зафиксировали факт обстрела. Жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорск" в ночное время суток не работает.

"Такие дерзкие действия НВФ ОРДО в очередной раз подвергают опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение Минских договоренностей и нежелание соблюдать режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия", - подытожили в СЦКК.

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