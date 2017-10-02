Хостел в Запорожье не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности

Хостел в Запорожье, в котором минувшей ночью произошел пожар и погибли пять жильцов, работает с конца 2016 года. За это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"В ходе предварительного расследования установлено, что с конца 2016 года на втором этаже начал свою деятельность хостел. Проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты в течение 2016-2017 годов не проводились, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступала", - отмечено в сообщении.

В ГУ ГСЧС также уточнили, что хостел размещался в кирпичном здании бывшего хлебзавода.

При ликвидации пожара спасателям препятствовала среди прочего неисправность ближайшего пожарного гидранта, поэтому подача воды была организована с помощью подвоза из ближайшего гидранта (на расстоянии 300 м).

Как сообщалось, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов – четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Из огня также удалось спасти четырех постояльцев хостела, среди которых восьмилетний ребенок.

Пожар возник на втором этаже и охватил 100 кв.м.

Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.

На месте происшествия работает полиция. Ведется следствие.