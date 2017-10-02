События

09:09 02.10.2017

В "Фейсбук" подготовили информацию о проплаченной Россией рекламе, с целью повлиять на выборы в США – издание

Администрация "Фейсбук" подготовила материалы о проплаченных Россией 3000 объявлений, что будут переданы в Конгресс, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на издание The Washington Post.

"Главная картина состоит в том, что завтра мы активизуемся, чтобы помочь Конгрессу понять иностранное вмешательство в рекламную платформу и внести улучшения в нее для повышения прозрачности", - цитирует украинское издание вице-президента "Фейсбук" Джоэла Каплана.

Целью расследования было выяснение способа, как российские агенты использовали платформы "Фейсбук", "Гугл" и "Твиттер" во время избирательной кампании 2016 года с целью раскола американского общества.

Вместе с тем, сообщает "Украинская правда", "кроме передачи этих рекламных объявлений, Facebook также предоставит информацию о том, на каких пользователей они были нацелены, а также способ оплаты, который используется российскими агентами, сообщили на условиях анонимности лица, знакомые с ситуацией".

Теперь администрация "Фейсбук"будет требовать, чтобы распространители политической рекламы сообщали данные о том, кто за неё заплатил. Ранее эта мера распространялась только на телевидение и радио. Но теперь она будет касаться и социальных медиа.

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