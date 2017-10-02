События

07:52 02.10.2017

На военных складах в Винницкой области продолжается одиночная детонация боеприпасов

На военных складах в Винницкой области утром 2 октября, продолжается одиночная детонация боеприпасов, сообщается в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7 ч. 2 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

В информации указывается, что сводным пиротехническим отрядом ДСНС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 763 чел. и 333 ед. тех., из них от ДСНС 218 чел. и 77 ед. тех., Нацполиции - 36 чел. и 8 ед. тех., Нацгвардии - 40 чел., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 81 чел. и 195 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., Министерства здравоохранения - 12 чел. и 4 ед. тех., ОАО "Винницагаз" - 150 чел. и 25 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

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