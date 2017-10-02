За минувшие сутки боевики 14 раз нарушали перемирие, погиб 1 украинский солдат

Всего за минувшие сутки боевики 14 раз вели огонь по позициям украинских военных, в ответ Вооруженные силы Украины 12 раз открывали огонь на поражение, в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Прошли сутки в районе проведения АТО завершились активизацией незаконных вооруженных формирований по всем направлениям", - говорится в сообщении штаба на странице "Фейсбук" в понедельник утром.

Если днем НВФ придерживались режима тишины в Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов, боевики трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ неподалеку Зайцев. А около 23 часов боевики в который раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям северных окраин поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.

Также вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке, подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов боевики били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинских военных неподалеку Крымского.