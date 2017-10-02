В Запорожской области ликвидированы две нарколаборатории, изготавливавших метадон для трех областей и Киева – полиция

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области совместно с Управлением уголовного розыска и спецподразделением "КОРД" разоблачили организованную преступную группу, которая занималась изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом наркотического средства "метадон" на территории четырех областей Украины.

"Правоохранителями проведена серия санкционированных обысков у фигурантов и изъято: 3 кг 200 грамм метадона; прекурсоры (для изготовления метадона); широкий спектр лабораторного оборудования (мензурки, стеклянные колбы разных объемов, соединительные трубки, стеклянные мензурки разных объемов, стеклянные пробирки, весы электронные и другое) - 2 нарколаборатории; черновики с химическими формулами; банковские карточки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 15 тысяч гривень", - сообщается на странице запорожского облуправления полиции в воскресенте.

"Реализация наркотического средства "Метадон" осуществлялась бесконтактно, методом "закладок", по наличной подписке, на территории Запорожской, Одесской, Херсонской областей и города Киева. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", - сообщил глава запорожской полиции Олег Золотоноша.

Изъятые наркотики направлены на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовных правонарушений по ст.306 (использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ст.313 (похищение, присвоение, вымогание оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия по такому оборудованию). Ведется досудебное расследование.