События

06:45 02.10.2017

Боевик "Исламского Государства" совершил наезд на людей в канадском городе Эдмонтон - канал

В воскресенье, 1 октября, в Эдмонтоне (Канада), мужчина, угрожавший офицеру полиции ножом, наехал на прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, - информирует сайт телеканала 112 со ссылкой на агентство CBC News.

"В канадском городе Эдмонтон мужчина напал с ножом на офицера, а потом на фургоне наехал на прохожих, в результате чего пострадали еще четыре человека. Полиция расследует инцидент как террористический акт, сообщает CBC News", - говорится на сайте телеканала.

Как сообщается, мужчина, по неизвестной причине угрожавший офицеру полиции ножом, попытался скрыться с места происшествия и уехал на белом фургоне, который позже был остановлен полицией для проверки документов. После этого нападавший попытался скрыться и во второй раз, но во время погони наехал на пешеходов, потерял управление, после чего автомобиль перевернулся. После задержания в его машине нашли флаг террористической группировки "Исламское Государство". Начальник полиции Род Кнехт заявил, что по мнению полиции, мужчина действовал в одиночку. Состояние здоровья потерпевших - не известно.

Как стало известно позже, "напавшим на людей в Эдмонтоне был 30-летний Абдулахи Хасан Шариф",- передает далее 112 канал.

Напомним, что похожее по характеру преступление совершил вчера днем 1 октября ещё один боевик Исламского Государства на вокзале "Сен-Шарль" в Марселе. Он напал на людей с ножом, после чего был застрелен полицией на месте.

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