Пограничники задержали браконьера на оз.Сиваш

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в ночь на воскресенье на оз.Сиваш, разделяющем Херсонскую область Украины и аннексированный РФ полуостров Крым, браконьера, занимавшегося выловом кефали.

"Сегодня ночью пограничники отдела "Геническ" и оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления на берегу озера Сиваш, возле населенного пункта Геническая Горка обнаружили гражданина Украины, который занимался выловом водных биоресурсов. Местный житель с помощью 50-метровой лесковой сетки выловил из водоема 159 рыбин семейства кефалевых. Общая сумма убытка государству составила около 100 тысяч гривень", - сообщает отдел по связям со СМИ Госпогранслужбы в воскресенье.

Орудия ловли и рыбу пограничники в установленном порядке передали представителям Азовского рыбоохранного патруля и сообщили в Национальную полицию.