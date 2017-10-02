События

01:14 02.10.2017

Украинские пограничники на Буковине пресекли нелегальную поставку через границу 39 ящиков сигарет - ГПСУ

В воскресенье, 1 октября, пограничники Черновицкого отряда предотвратили две попытки переправить в Румынию через украинскую границу контрабанду табачных изделий.

"Так, в ходе реализации оперативной информации, о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд отдела "Селятино" обнаружил неизвестных, которые двигались в сторону государственной границы с пакетами", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

После обнаружения контрабандистов пограничниками и нескольких предупредительных выстрелов в воздух, преступники скрылись, покинув на месте 25 ящиков с табачной продукцией. Содержимое ящиков составило 12500 пачек сигарет, из которых 6000 - без акцизных марок.

Во втором случае, пограничники отдела "Черепковка", вблизи украинско-румынской границы, обнаружили 14 брошенных ящиков с сигаретами. Преступников на месте найти не удалось.

Пограничниками ведутся следственные работы по установлению причастных к контрабанде лиц. Ящики с сигаретами были доставлены в отдел пограничной службы для передачи их представителям ГФСУ (Государственной фискальной службы Украины).

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Интерфакс-Украина
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