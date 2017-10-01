Выводы следствия по взрывам артскладов в Сватово и Балаклее передаются в суд – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что выводы следствия по взрывам артилерийских складов в Сватово (Луганская область) и Балаклее (Харьковская область) передаются в суд.

"Выводы по Сватово, по Балаклее есть в распоряжении следствия, они передаются в суд", - сказал он в эфире телеканала 1+1 в воскресенье.

По словам Ю.Луценко, по результатам событий в Сватово и Балаклее был уволен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Хижий, а всего - около 80 генералов и офицеров.

При этом генпокурор считает, что только кадровых решений для избежания подобных происшествий недостаточно, а необходимо обеспечить материально-техническое обеспечение складов.

Как сообщалось, в результате пожара на артиллерийском складе в Сватово (Луганская обл.) в феврале 2016 года, 4 военнослужащих погибли, 16 были ранены.

23 марта 2017 года на военных складах возле г.Балаклея возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.