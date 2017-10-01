Боевики трижды обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела позиций сил антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, все они пришлись на мариупольское направление, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом в штабе АТО отмечают, что с начала суток боевики соблюдали режим тишины на донецком и луганском направлениях.

"С полуночи зафиксированы лишь три случая нарушения перемирия на мариупольском направлении. Утром из гранатомета противник обстрелял наши позиции возле Водяного. Около полудня враг применял стрелковое оружие на подступах к Новотроицкому. Позже, в районе Павлополя, пророссийские наемники стреляли по украинским позициям из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что украинские военные во всех случаях применяли оружие и заставляли боевиков прекратить огонь.