События

18:40 01.10.2017

Боевики трижды обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела позиций сил антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, все они пришлись на мариупольское направление, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом в штабе АТО отмечают, что с начала суток боевики соблюдали режим тишины на донецком и луганском направлениях.

"С полуночи зафиксированы лишь три случая нарушения перемирия на мариупольском направлении. Утром из гранатомета противник обстрелял наши позиции возле Водяного. Около полудня враг применял стрелковое оружие на подступах к Новотроицкому. Позже, в районе Павлополя, пророссийские наемники стреляли по украинским позициям из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что украинские военные во всех случаях применяли оружие и заставляли боевиков прекратить огонь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Более 460 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Власти эвакуируют вокзал в Марселе в связи со спецоперацией

Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции

В ДТП под Каменцем-Подольским погибли трое человек

В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго во время падения самолета

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевская полиция задержала мужчину с гранатой из зоны АТО - Нацполиция

Более 460 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии - мэр Барселоны

Трамп: госсекретарь США зря тратит время на попытки вести диалог с Пхеньяном

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании

В районе Калиновки продолжается восстановление газоснабжения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить настольные игры на price.ua
РЕКЛАМА