Трамп: госсекретарь США зря тратит время на попытки вести диалог с Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить в переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном обречено на неудачу.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесном государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (имеется в виду Ким Чен Ын - ИФ). Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!" - говорится в сообщении.

Ранее Д.Трамп уже неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что Р.Тиллерсон заявлял о поддержке США контактов с Северной Кореей и изучении готовности КНДР к диалогу по вопросу ядерного вооружения.

По информации агентства, госсекретарь по итогам переговоров в Пекине, отвечая на вопрос журналистов о КНДР, заявил, что у Вашингтона есть линия коммуникации с Пхеньяном - "пара каналов, три канала".