В районе Калиновки продолжается восстановление газоснабжения

По состоянию на 14:00 воскресенья восстановлено газоснабжение 11 тыс 983 абонентов в г.Калиновка Винницкой области, где ранее начался пожар на складе боеприпасов, и прилегающих селах, сообщается в сводке ГСЧС на ее официальном сайте.

В сообщении отмечается, что со 2 октября планируется восстановить учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных заведений, расположенных в зоне возможного поражения. Также в 3:00 ночи 2 октября истекает срок закрытия воздушного пространства в радиусе 12 км от Калиновки.

Как сообщалось, восстановление газоснабжения началось вечером 29 сентября и по состоянию на 8:30 субботы, 30 сентября, было восстановлено для 6 тыс 119 абонентов.

На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой. В настоящее время на территории арсенала продолжаются работы по разминированию, происходят одиночные штатные взрывы, которые не угрожают жизни местного населения и военнослужащих ВСУ.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).