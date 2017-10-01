Украина ведет международные переговоры по резолюции о миротворческой миссии на Донбассе – Геращенко

Украина намерена максимально сблизить свои позиции со странами-партнерами до подачи резолюции о продвижении миротворческой миссии на Донбассе, и в настоящее время ведет переговоры на эту тему, заявляет первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Вопрос не в дате подачи резолюции. Ее можно было подать уже три года назад. Вопрос в том, что Совет безопасности ООН принимает решение консенсусом. И абсолютно очевидно, что сегодня там есть одна страна, которая блокирует все, направленное на стабилизацию ситуации на Донбассе и в Крыму. Это Российская Федерация, страна-агрессор. Также она имеет среди стран-членов Советы безопасности ООН партнеров, которые могут хотя бы воздержаться. И даже один голос, который воздержался, по существу, делает невозможным вхождение миротворцев. Поэтому для Украины не важна дата подачи резолюции, а именно голосование за эту резолюцию. И здесь нам надо максимально сблизить позиции с нашими партнерами", - сказала И.Геращенко интервью "ТСН. Тиждень" в воскресенье.

Она напомнила, что на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко имел ряд двусторонних встреч, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентами Польши, Австрии, Болгарии, Словакии, лидерами ЕС. Также у него происходят постоянные телефонные контакты, в частности, недавно – с канцлером Германии Ангелой Меркель, чья партия получила хорошие результаты на выборах в Бундестаг. "И собственно, во время всех этих консультаций ключевая тема - это вопрос мира на Донбассе и миротворцев", - отметила политик.

"Сейчас действительно идет дискуссия, кто может подать такую резолюцию. Должна ли это быть Украина, или это должны быть наши партнеры, то есть это должна быть совместная резолюция. И надо сблизить позиции, чтобы наши партнеры так же дали понять России, что эта резолюция является такой, которую надо поддерживать. И это очень серьезная работа. И именно от такой кулуарной дипломатической работы зависит дата подачи резолюции и собственно ее авторство", - рассказала И.Геращенко.

При этом она особо отметила, что "не было ни одного случая, когда миротворцы зашли на территорию, где еще не установлен мир". "Поэтому ключевой вопрос - это установление постоянного мира на Донбассе. Никогда ни одна страна мира не отправит своих миротворцев, если там будет продолжаться горячая фаза конфликта", - сказала вице-спикер.

"Поэтому мы работаем по параллельным трекам. Первый - это "нормандский формат", Минский процесс, где идет речь о давлении на Российскую Федерацию с требованием выполнять первый безопасностный блок минских соглашений. И второй – это, конечно, консультации по миротворцам", - сообщила И.Геращенко.