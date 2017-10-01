Геращенко: Миротворцы – это лишь один их возможных механизмов возвращения мира на Донбасс, но не панацея

Миротворческая миссия сама по себе не является залогом восстановления мира на Донбассе, а лишь одним их механизмов, отмечает первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

В интервью "ТСН. Тиждень" в воскресенье, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что миротворческая миссия на Донбассе в любом формате, она ответила отрицательно. "Мы не можем сказать, что это будет 100% миротворческая миссия ООН. Потому что это серьезная работа. Мы являемся оптимистами. Мы считаем, что нам удастся все-таки добиться того, что будет принята украинская инициатива. Но в то же время хочу отметить, что одна лишь миротворческая миссия не является панацеей для восстановления мира и стабильности. Это лишь один из механизмов", - сказала И.Геращенко.

По ее словам, свое предложение о миротворцах Украина отстаивает еще с 2015 года, но "только сейчас лед тронулся, и эта инициатива начинает набирать сторонников". "Наша инициатива миротворческой миссии была абсолютно понятной. Ее мандат должен распространяться на всю оккупированную территорию. Ее мандат - это должно быть сопровождение миротворческих процессов, сопровождение мониторинга, помощь в деоккупации, в деэскалации и в демилитаризации этого региона. Очевидно, что миротворцы должны работать вплоть до украинско-российской границы и контролировать эту границу… Абсолютно очевидно, что в этой миссии не должно быть ни одного россиянина… Именно на этом мы настаиваем", - напомнила первый вице-спикер.

На вопрос, представителей каких стран Киев хотел бы видеть в гипотетической миссии ООН, И.Геращенко отметила, что "не можем здесь навязывать, более того - Украина должна уважать и международное сообщество, и наши международные соглашения".

"Проектируя выводы, которые можно делать из присутствия наблюдателей (СММ ОБСЕ – ИФ) на возможную миротворческую миссию, мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Другие страны не являются агрессорами в отношении Украины. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сентименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но россиян там быть не может", - подчеркнула она.

По словам политика, это и требование украинской стороны, и украинская дипломатия сейчас доносит эту позицию на всех своих двусторонних встречах. Кроме того, на размещение миссии должен дать мандат украинский парламент. "Демократические фракции и вообще коалиция никогда не дадут голоса за миссию, где будет присутствовать Россия", - отметила И.Геращенко.