События

15:51 01.10.2017

В Авдеевке восстановлены 68 пострадавших от обстрелов частных домов

Семь частных домов в г.Авдеевка Донецкой области из числа пострадавших в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в настоящее время восстанавливаются, 68 уже восстановлены, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Авдеевке 68 частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов российско-террористическими бандами, восстановлены, на 7 в настоящее время проводятся ремонтные работы", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, бригады из числа сотрудников ГСЧС, работают над восстановлением жилья с 5 августа. Чтобы до морозов починить людям поврежденное жилье, из областного бюджета выделили средства на строительные материалы; часть необходимого дают и международные организации, в частности, Красный Крест.

"Поставил перед военно-гражданской администрацией Авдеевки и ремонтными бригадами задачу: там, где в зданиях проживают пожилые люди, которым никому помочь, ремонтировать комплексно - не только восстанавливать пробитые обломками крыши, фасады, стеклить окна, но и проводить внутренние работы", - добавил П.Жебривский.

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