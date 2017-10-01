События

15:47 01.10.2017

Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции

Не менее 337 человек получили ранения в результате действий испанской полиции, пытающейся помешать проведению референдума о независимости Каталонии, заявил в воскресенье представитель властей автономного сообщества Жорди Турул.

"337 человек были ранены из-за жестокости полиции Испании. Мы просим их (пострадавших - ИФ) подавать жалобы в автономную полицию Каталонии", - говорится в сообщении властей Каталонии на странице в "Твиттере".

Ранее СМИ сообщали о 38 пострадавших.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Власти эвакуируют вокзал в Марселе в связи со спецоперацией

В ДТП под Каменцем-Подольским погибли трое человек

В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго во время падения самолета

НВФ обстреляли из гранатометов батальон отдельной мотопехотной бригады под Талаковкой

В "Борисполе" задержана крупная партия дорогих медпрепаратов

ПОСЛЕДНЕЕ

Не менее двух человек стали жертвами нападения человека, вооруженного ножом, на вокзале в Марселе

В Авдеевке восстановлены 68 пострадавших от обстрелов частных домов

В крупных городах Страны Басков проходят демонстрации в поддержку референдума в Каталонии

Молдавские "правые" требуют отставки директора Национального телевидения и отмены закона о переходе к смешанной избирательной системе

Омбудсмен Каталонии будет жаловаться в Брюссель на действия Мадрида в связи с референдумом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА