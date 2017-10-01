Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции

Не менее 337 человек получили ранения в результате действий испанской полиции, пытающейся помешать проведению референдума о независимости Каталонии, заявил в воскресенье представитель властей автономного сообщества Жорди Турул.

"337 человек были ранены из-за жестокости полиции Испании. Мы просим их (пострадавших - ИФ) подавать жалобы в автономную полицию Каталонии", - говорится в сообщении властей Каталонии на странице в "Твиттере".

Ранее СМИ сообщали о 38 пострадавших.