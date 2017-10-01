ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на востоке Украины в воскресенье

Киев. 1 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В восточных областях Украины на воскресенье, 1 октября, объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 1 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумщины и Полтавщины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.