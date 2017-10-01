События

15:00 01.10.2017

ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на востоке Украины в воскресенье

Киев. 1 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В восточных областях Украины на воскресенье, 1 октября, объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 1 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумщины и Полтавщины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Власти эвакуируют вокзал в Марселе в связи со спецоперацией

Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции

В ДТП под Каменцем-Подольским погибли трое человек

В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго во время падения самолета

НВФ обстреляли из гранатометов батальон отдельной мотопехотной бригады под Талаковкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Не менее двух человек стали жертвами нападения человека, вооруженного ножом, на вокзале в Марселе

В Авдеевке восстановлены 68 пострадавших от обстрелов частных домов

В крупных городах Страны Басков проходят демонстрации в поддержку референдума в Каталонии

Молдавские "правые" требуют отставки директора Национального телевидения и отмены закона о переходе к смешанной избирательной системе

Омбудсмен Каталонии будет жаловаться в Брюссель на действия Мадрида в связи с референдумом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
насосы
РЕКЛАМА