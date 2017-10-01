Молдавские "правые" требуют отставки директора Национального телевидения и отмены закона о переходе к смешанной избирательной системе

В воскресенье в Кишиневе проходит акция протеста правой оппозиции. Ее участники требуют отмены закона о переходе к смешанной избирательной системе, а также предоставления эфирного времен и на Национальном телевидении.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, около тысячи протестующих прошли маршем от центра Кишинева до здания Национального телевидения. Участники акции, организованной оппозиционными партиями "Платформа DA" и "Действие и солидарность" (PAS), держат транспаранты с антиправительственными лозунгами, флаги Молдовы и Европейского Союза. Они скандируют "Долой мафию! "Долой Плахотнюка!", "Додона на мусор!", "Нет - смешанной системе!" и др.

За соблюдением общественного порядка следят около сотни полицейских, которые выстроили кордон у здания Национального телевидения, где сейчас проходит митинг оппозиции.

"Мы пришли к Национальному телевидению, чтобы напомнить его руководству и журналистам, что это - общественный телеканал, который финансируется за наш счет, а не телевидение олигархов. Мы требуем от Moldova-1 объективно освещать события в стране, предоставить эфирное время оппозиционным партиям. Мы должны иметь право выступать на общественном телеканале, так как все остальные телеканалы принадлежат олигархам - лидеру Демпартии Владу Плахотнюку и президенту Игорю Додону", - заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду, которая проиграла выборы во втором туре президентских выборов в конце прошлого года.

Она потребовала отставки директора Национального телевидения Екатерины Стратан, членов Координационного совета по телевидению и радио, а также Наблюдательного совета общественной компании "Телерадио-Молдова".

Председатель оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе заявил, что "В.Плахотнюкт и И.Додон узурпировали власть в стране, назначили своего прокурора, контролируют судебную систему".

Как сообщалось, парламент Молдовы принял в конце июля закон о переходе к смешанной избирательной системе. За принятие закона проголосовали 74 депутата от правящей коалиции и Партии социалистов. Принятый закон не учитывает большинство рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, которая настаивала на том, чтобы не принимать закон при отсутствии политического консенсуса.

Категорически против принятия закона выступали все внепарламентские партии и парламентская оппозиция. Оппозиция заявила о том, что осенью возобновляет массовые акции протеста, чтобы добиться отмены принятого закона.