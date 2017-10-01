События

15:21 01.10.2017

В крупных городах Страны Басков проходят демонстрации в поддержку референдума в Каталонии

Более тысячи человек вышли в воскресенье на улицы городов Витория и Сан-Себастьян (испанская Страна Басков) в поддержку референдума в Каталонии, сообщает интернет-портал издания "Вангуардиа".

Вопреки решению Конституционного суда о неконституционности референдума, и, несмотря на попытки его пресечения национальной испанской полицией и Гражданской гвардией, власти Каталонии в воскресенье проводят референдум о независимости региона.

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Интерфакс-Украина
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