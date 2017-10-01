В ДТП под Каменцем-Подольским погибли трое человек

В ночь на воскресенье, 1 октября, на границе Каменец-Подольского и Дунаевецкого районов Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух автомобилей, в результате которое трое человек погибли и еще трое получили травмы.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, среди травмированных - водители обоих транспортных средств.

"По предварительным данным, 30-летний водитель "Шевроле Авео", осуществляя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойотой Супра" под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района. В результате аварии двое пассажиров "Шевроле", женщина 1964 г.р. и юноша 2000 г.р., а также один пассажир "Тойоты", мужчина 1986 г.р., погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель, которого подозревают в совершении ДТП, уже задержан и находится под стражей в больнице.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).