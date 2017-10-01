В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго во время падения самолета

В Вооруженных силах Украины подтвердили телеканалу "112.Украина" информацию о том, что в Конго во время падения военного самолета погибли трое украинцев.

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробностей не сообщили, поскольку погибшие не были военными", - рассказал журналист в эфире телеканала в воскресенье.

Как сообщалось, ранее "24 канал" сообщил, что в Конго в субботу после взлета разбился военный самолет, погибло 12 человек. В информации подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди погибших могли быть трое украинцев.

По словам очевидца трагедии, самолет загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Нджили.