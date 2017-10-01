НВФ обстреляли из гранатометов батальон отдельной мотопехотной бригады под Талаковкой

Незаконные вооруженные формирования в воскресенье обстреляли позиции одного из батальонов отдельной мотопехотной бригады, военнослужащие которой держат оборону вблизи с.Водяное и пгт Талаковка под Мариуполем Донецкой области, при этом использовал крупнокалиберное вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Перемирия нет, как днем, так и ночью враг накрывает наши позиции не только из стрелкового оружия, но и из минометов и гранатометов. Вчера в результате боевых действий двое военнослужащих батальона на разных опорных пунктах получили минно-взрывные осколочные ранения, по нашим ВОПам (взводный опорный пункт – ИФ) противник применял автоматические гранатометы… Уже сегодня по оборонным позициям батальона враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - рассказал в воскресенье заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению.

В штабе АТО отмечают, что на приморском (мариупольском) направлении ситуация в целом остается напряженной, под враждебным прицелом находится каждый передовой опорный пункт, однако львиная доля обстрелов приходится на позиции именно этого батальона отдельной мотопехотной бригады.

Раненым в субботу бойцам оказали первичную медицинскую помощь и затем эвакуировали в госпиталь, однако машиной к передовым позициям подъехать не удалось - это не позволял сделать огонь противника.

"Сегодня состояние здоровья раненных защитников стабильно. Вчера бойцам были проведены первичные хирургические обработки ран, удалены металлические осколки. В дальнейшем раненые будут эвакуированы в медицинские заведения высшего уровня", - рассказал главный хирург 61го военно-мобильного госпиталя.

Как сообщалось, За минувшие сутки боевики 20 открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ВСУ ранен, двое получили боевые травмы.