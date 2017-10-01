События

13:46 01.10.2017

Мэр Барселоны призвала премьера Испании подать в отставку

Мэр Барселоны Ада Колау заявила в воскресенье, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанских правоохранителей против участников референдума в Каталонии.

"Действия полиции против мирного населения должны быть прекращены. Сегодня в Каталонии и по всей стране мы обязаны этого требовать. Рахоя в отставку", - приводит слова мэра на ее странице в "Твиттере" издание "Гардиан".

Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии.

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками.

Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции.

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Интерфакс-Украина
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