События

13:36 01.10.2017

Укргидрометцентр сообщил когда ожидають заморозки

В ближайшие сутки, 2 октября, над Украиной продолжит господствовать холодный и сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Понедельник, как ожидается, пройдет в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 9-14° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 15-19°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 2 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26 градусов тепла в 1915 году, а самая низкая - ночью на отметке 2,5 градусов ниже ноля в 1902 году.

Во вторник, 3 октября, в Украине без осадков, лишь на западе страны днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9-14°, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье 15-18°.

В Киеве 3 октября - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

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