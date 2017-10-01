В "Борисполе" задержана крупная партия дорогих медпрепаратов

Пограничники совместно с сотрудниками таможенного поста аэропорта "Борисполь" задержали в воскресенье большое количество дорогих медицинских препаратов, сообщает отдел взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы со ссылкой на информацию сотрудников оперативно сыскного отдела.

"Гражданин Турции 1988 года рождения летел рейсом "Анталья-Киев". Мужчина выбрал упрощенную процедуру прохождения таможенного контроля - зеленый коридор. По инициативе сотрудников оперативного отдела был инициирован обзор вещей гражданина. В багаже было выявлено большое количество разных медпрепаратов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется проверка, препараты будут направлены на экспертизу.