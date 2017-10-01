Более 70% избирательных участков в Каталонии открылись утром для референдума

Представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил на пресс-конференции, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, смогли открыться, сообщает издание "Гардиан".

Ж.Турул призвал к терпению, поскольку "происходят постоянные атаки на компьютерные системы", связанные с голосованием.

Ранее со ссылкой на МВД Испании сообщалось, что большая часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, заблокированы полицией.

Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции.