В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших в зоне АТО в субботу

Незаконные вооруженные формирования осуществили 20 обстрелов позиций сил антитеррористической операции на востоке Украины в субботу, 30 сентября, при этом трое украинских военнослужащих получили ранения и травмы, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Однако трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и боевые травмы", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, на луганском направлении незаконные вооруженные формирования осуществили один обстрел позиций сил АТО в районе пгт Станица Луганская.

На донецком направлении было зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в трех случаях украинские войска открывали огонь в ответ. Основные действия пришлись на участок фронта "Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка", при этом тяжелое вооружение не применялось. По одному обстрелу имело место в Майорске и Песках.

На мариупольском направлении боевики осуществили 9 обстрелов, почти во всех случаях украинские войска открывали огонь в ответ. Неспокойно было в Богдановке и на участке Павлополь-Широкино, при этом в районе Широкино боевики применили миномет.