События

11:54 01.10.2017

Полиция Испании заблокировала практически все избирательные участки в Каталонии

Большая часть избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, заблокирована полицией, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Испании.

Произведены первые аресты среди сторонников независимости Каталонии, которые осаждают заблокированные участки. Несколько человек ранены в стычках с полицией.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

В Каталонии проживает примерно 16% населения Испании. Около 25,6% испанского экспорта приходится на произведенные в Каталонии товары. 19% испанского ВВП обеспечивает именно эта автономия. В Каталонию направляется 20,7% иностранных инвестиций. Долг Каталонии составляет 35,3% ВВП.

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Интерфакс-Украина
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