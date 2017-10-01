События

11:40 01.10.2017

В ДТП под Змиевым два человека погибли, еще трое пострадали

В Харьковской области в результате столкновения автомобилей Skoda и Daewoo Lanos на автодороге между г.Змиев и с.Водяное Змиевского района два человека погибли, еще трое пострадали и были госпитализированы.

"Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон Daewoo Lanos, что привело к столкновению данных транспортных средств. В дальнейшем автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП 48-летний водитель Skoda и его 17-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трех пассажиров авто (32-летнюю женщину, 22-летнего мужчину и неизвестную женщину в возрасте около 40 лет) доставили в Змиевскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Испании заблокировала практически все избирательные участки в Каталонии

США направляют авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

В Каталонии начался референдум о независимости от Испании

На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

За минувшие сутки боевики 20 открывали огонь по украинским позициям

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеру Каталонии удалось проголосовать на референдуме о независимости региона на другом участке

В Каталонии людям разрешили голосовать в любом работающем избирательном участке

Желающие проголосовать на референдуме о независимости Каталонии могут сделать это на любом работающем избирательном участке

На Мэрилина Мэнсона упала декорация

Без предоставления гарантий безопасности со стороны боевиков невозможно восстановление инфраструктуры Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5649.html
РЕКЛАМА