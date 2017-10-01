События

11:36 01.10.2017

Лидеру Каталонии удалось проголосовать на референдуме о независимости региона на другом участке

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон в воскресенье отдал голос на референдуме о независимости Каталонии от Испании, сообщает газета "Паис".

Однако, как уточняют местные СМИ, К.Пучдемон проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.

Ранее интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа" сообщал, что гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать К.Пучдемон.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

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Интерфакс-Украина
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