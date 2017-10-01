Желающие проголосовать на референдуме о независимости Каталонии могут сделать это на любом работающем избирательном участке

Власти Каталонии объявили, что каждый желающий принять участие в референдуме о независимости этого региона Испании может проголосовать в воскресенье на любом избирательном участке после предъявления паспорта или электронной идентификационной карточки, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

К такой мере власти Каталонии прибегли после того, как силы правопорядка опечатали значительное количество избирательных участков. Однако продолжить голосование можно во многих школах, на охрану которых еще с субботы пришли родители вместе с детьми.

Представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил на пресс-конференции: "Мы подтверждаем, что граждане, чьи участки закрыли, будут иметь возможность проголосовать на любом другом избирательном участке".

Он напомнил, что Каталония в связи с подготовкой референдума столкнулась с закрытием более 140 сайтов, почтовой цензурой и арестами.

Ж.Турул добавил, что комитет экспертов будет поддерживать контакт с международными наблюдателями на референдуме.

Каталонские власти разрешили использовать для голосования бюллетени, распечатанные дома на принтерах, а также позволили не вкладывать их при голосовании в специальные конверты. Это связано с тем, что ранее органам правопорядка удалось изъять около 10 млн подготовленных бюллетеней.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.

Правоохранительным органам Испании было предписано тщательно следить за подготовкой каталонских властей к референдуму, а также предпринимать необходимые действия, направленные на его пресечение - в частности, изымать бюллетени и урны для голосования. В Каталонию были направлены дополнительные силы испанской полиции.

Кроме того, были задержаны 12 представителей руководства Каталонии, а всех алькальдов (глав местных администраций) каталонских населенных пунктов, выделивших места для проведения голосования, юридические власти Испании предписали считать "находящимися под следствием".