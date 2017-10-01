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10:08 01.10.2017

Без предоставления гарантий безопасности со стороны боевиков невозможно восстановление инфраструктуры Донбасса

Украинская сторона СЦКК заявляет, что промедление с предоставлением гарантий безопасности со стороны руководства ОРДО и ОРЛО исключает восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что попытки российской стороны СЦКК, уполномоченным правительством Российской Федерации действовать в интересах соблюдения Меморандума и протокола Трехсторонней контактной группы, самоустраниться от выполнения взятых на себя обязательств, недопустимы и носят деструктивный характер. Попытки российской стороны СЦКК отстраниться и направить украинскую сторону Общего центра к решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанными Украины и мировым сообществом так называемое руководство на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), являются нелегитимными и неконструктивными", – говорится в сообщении на странице штаба в воскресенье утром со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В Миссии подчеркнули, что неотложного решения ремонтно-восстановительных работ требуют следующие объекты: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой обл.) и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительным станциям, вблизи населенных пунктов Марьинка и Крымское. Тем более что эти объекты находятся вблизи линии разграничения сторон.

Украинская сторона СЦКК в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности со стороны Вооруженных сил Украины по заявкам во время проведения ремонтно-восстановительных работ, в то время как со стороны ОРДО и ОРЛО таких гарантий нет.

"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления по вине представителей ОРДО и ОРЛО таких гарантий приведет к невозможности выполнить вышеуказанные работы из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах населенных пунктов Марьинка и Крымское, а также рост угрозы чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе населенного пункта Новгородское", уверены в украинской стороне СЦКК.

В Миссии уверены, что руководство ОРДО и ОРЛО в очередной раз подтверждают свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение минскими договоренностями и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе, незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона, а также восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.

"Украинская сторона СЦКК очередной раз призывает российскую сторону Общего центра принять возможные меры, применить свое влияние на руководство ОРДО и ОРЛО и заставить их предоставить письменные гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ", говорится в сообщении.

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