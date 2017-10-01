Жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у оборудованных в школах участков для голосования

В воскресенье утром жители Каталонии за несколько часов до официального начала голосования начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах, у входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку. Избирательные участки откроются в 9 утра по местному времени, но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20:00 по местному времени" - отмечается в сообщении.

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас, сообщает Би-би-си.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, - добавил он. - Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", и два варианта ответа, да или нет, говорится в сообщении Би-би-си.