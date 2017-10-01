Порошенко и Гройсман поздравили учителей с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

"Искренне поздравляю украинских педагогов с профессиональным праздником. Спасибо за бесценный вклад в будущее украинского государства - наших детей", – написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Также украинских учителей поздравил глава правительства.

"От имени Правительства и от себя лично поздравляю работников образования Украины с профессиональным праздником! Желаю всем педагогам крепкого здоровья и достойного вознаграждения, человеческой благодарности за Вашу важную работу! Уверен, что вместе нам удастся модернизировать образовательную систему, которая усилит интеллектуальный и экономический потенциал страны", говорится в обнародованном на сайте Кабмина поздравлении.

Премьер-министр считает, что качественная образовательная система - залог общественного прогресса, а инвестиции в образование - это инвестиции в будущее нации, в развитие страны. Он подчеркнул, что корреляция качественного образования с материальным благополучием, всесторонним гармоничным развитием, общественной динамикой является неоспоримым. "Наша задача - построение качественной, современной, динамичной образовательной системы всех уровней, которая будет отвечать требованиям времени и сформирует высококлассных специалистов и ответственных активных граждан", отметил В.Гройсман.

Глава правительства отметил, что данная образовательная система должна не только удовлетворить потребности тех, кто будет адаптироваться к современному миру и его вызовов, а и создать надлежащие условия для педагогов. Поэтому в рамках образовательной реформы Правительство отдельным весомым приоритетом определяет общественный и социальный статус работников образования. "Достойное вознаграждение за труд, надлежащее материально-техническое обеспечение, стимулы для повышения собственного профессионального уровня - те элементы образовательной системы, которые будут работать на благо всего общества. Наша страна имеет фантастический человеческий потенциал, высококлассных специалистов, способных решать задачи высокой сложности", резюмировал В.Гройсман.