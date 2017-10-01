300 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в воскресенье утром

За прошедшие сутки через контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в зоне АТО прошло около 31 тыс человек и 4,6 тыс транспортных средств, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. В общем вчера в КПВВ было оформлено 30,9 тыс человек и 4,6 тыс транспортных средств", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства обнародованном в воскресенье утром.

В инфомации уточняется, что на КПВВ "Майорское" – 6,8 тыс человек и 930 транспортных средств; "Марьинка" - 7330 человек и 1425 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6320 человек и 1370 транспортных средств; "Гнутово" - 3040 человек и 845 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7370 человек.

Кроме того состоянием на утро воскресенья в КПВВ на въезд и выезд находилась 350 транспортных средств: "Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 60/70; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 10/10.

Вместе с тем, пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что в субботу в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда совместно с взаимодействующими органами зафиксировали два транспортных средства, которыми граждане Украины намеревались незаконно перевезти товары через линию разграничения. В ходе осмотра легкового автомобиля "Chevrolet" правоохранители обнаружили газовый котел стоимостью 19,5 тыс грн. А водитель автомобиля "Volkswagen" на лафете вёз с неконтролируемой территории квадроцикл, оценочная стоимость которого составила более 236 тыс грн. Обнаруженный товар передан сотрудникам фискальной службы.

Кроме того, за минувшие сутки в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы при осуществлении мер контроля уличили у двух граждан Украины незадекларированные средства - почти 730 тыс грн. Правонарушители следовали, как на въезд так и на выезд к неконтролируемой территории, автомобилями "SKODA" и "FORD". Обнаруженные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.