События

08:33 01.10.2017

Трамп на год продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией

Президент США Дональд Трамп продлил на 2018 финансовый год запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена официальных лиц или сотрудников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что решение принято в соответствии с законом о защите жертв торговли людьми от 2000 г.

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Интерфакс-Украина
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