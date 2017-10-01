События

07:00 01.10.2017

За минувшие сутки боевики 20 открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ВСУ ранен, двое получили боевые травмы – штаб

За минувшие сутки боевики 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз огнем заставляли противника к соблюдению мирных договоренностей. В результате боевых действий один военнослужащий был ранен, еще двое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении после 18.00 боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером НВФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинских военнослужащих на подступах к Лебединскому и Водяному. С 21.00 и в течение часа они били с 82-мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.

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Интерфакс-Украина
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