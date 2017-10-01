На Сумщине у госграницы задержаны два гражданина Турции – пограничники

На Сумщине задержаны два гражданина Турции, которые прибыли к линии границы на такси с целью незаконной переправки, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера пограничники Сумского отряда задержали двух граждан Турции", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

В информации уточняется, что участковым инспектором была получена оперативная информация о возможной противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины на направлении Мирополье (Украина) - Плёховое (РФ).

При реализации этой информации пограничным нарядом отдела "Краснополье" на расстоянии около 5 метров от российско-украинской границы было обнаружено и в дальнейшем задержаны двое граждан Турции и один гражданин Украины на автомобиле "Шевроле" службы такси, который привез иностранцев к линии госграницы.

"Мужчины имели при себе заграничные паспорта граждан Турции. Во время проверки пограничникам стало известно, что они намеревались нарушить государственную границу, однако их попытка оказалась неудачной. Также, во время проверки правоохранители установили, что иностранные граждане попали на территорию Украины законным путем", сообщили пограничники.

Задержанных доставили в отдел пограничной службы "Краснополье" для составления административно процессуальных документов.