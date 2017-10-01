Федерация тяжелой атлетики из-за допинга дисквалифицировала украинскую команду на год – СМИ

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины от Чемпионата мира-2017, который должен состояться с 28 ноября по 5 декабря в США, за нарушение антидопинговых правил, сообщило Радио Свобода.

"Сборные Украины, России, Казахстана, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы по тяжелой атлетике в полном составе отстранены от международных соревнований сроком на один год из-за положительных допинг-тестов спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в субботу вечером со ссылкой на IWF.

Это решение 30 сентября единогласно принял Исполнительный совет организации.