События

02:42 01.10.2017

Около 20 болельщиков пострадали из-за обрушения заграждений на трибуне во время футбольного матча во французском Амьене

Во Франции около 20 человек пострадали из-за обрушения заграждений на трибуне во время футбольного матча французской первой лиги между командами "Амьен" и "Лилль", сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.

"На 17-й минуте после гола команды "Лилль" и ликования болельщиков обрушились заграждения. Пострадали не менее 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. (...) В результате падения с трибуны на стадионе Амьена были травмированы по меньшей мере 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба", - отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что инцидент произошел после гола игрока команды "Лилль" Фоде Балло и последовавшего за ним ликования лилльских болельщиков.

Причины обрушения заграждений пока не называются.

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Интерфакс-Украина
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