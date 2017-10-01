С 1 октября движение транспорта на участке Набережного шоссе в Киеве будет закрыто – КГГА

В Киеве с воскресенья перекроют движение транспорта на участке Набережного шоссе в направлении Почтовой площади, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано во встречном направлении", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

В КК "Киевавтодор" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.