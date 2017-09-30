Боевики создают фейковые сообщения о якобы обстрелах со стороны ВСУ – украинская сторона СЦКК

Боевики целенаправленно обстреливают временно неподконтрольные Киеву населенные пункты, обвиняя в этом Вооруженные силы Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Продолжаются провокационные действия НВФ ОРДО и безосновательные обвинения Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации подчеркнули, что недавний факт фиксации СММ ОБСЕ в городе Докучаевске, который подконтролен ОРДО, повреждений здания отеля "Мечта" (улица Независимости, 16) и соседнего дома, вызванные обстрелами является явным примером провокационных обстрелов боевиков. По оценке наблюдателей Миссии повреждения произошли в результате обстрелов с 30-мм пушек БМП-2 с западного и южного направлений.

Ранее представители российской стороны в СЦКК заявляли, что это произошло в результате обстрела с позиций ВСУ с 120-мм минометов и 73-мм пушек БМП-1, а уже через сутки утверждение изменились в пользу 30-мм пушек БМП-2.

"При детальном изучении рельефа местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, а также порядка размещения позиций подразделений ВСУ и НВФ ОРДО становится понятным о непричастности подразделений АТО к этим событиям", говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшие позиции ВСУ расположены на удалении более 4-5 км. При этом к западу от поврежденных зданий позиции ВСУ закрывает террикон, доступ на вершину которого возможен только по направлению, где расположены позиции НВФ ОРДО. В то же время максимальная дальность выстрела 30-мм пушки БМП-2 составляет 4 км, что исключает причастность ВСУ к этим событиям.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие обвинения беспочвенны, и, понятно, что НВФ ОРДО наращивает кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления. "Такие заявления и действия ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и обвинений сил АТО в нарушении гуманитарного права и достигнутых в Минске договоренностей", подытожили наблюдатели.