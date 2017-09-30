На юго-восточных окраинах Авдеевки и возле Песков ранены трое военнослужащих

С полуночи боевики продолжили обстрелы украинских позиций, в основном, на приморском и донецком направлениях, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Во время этих обстрелов, в 12.45, двое наших бойцов получили боевые травмы. Из этого же оружия пророссийские наемники ночью били недалеко от шахты Бутовка. А около 12:00, в результате вражеского обстрела укреплений сил АТО в районе Песков, получил ранения один украинский военнослужащий", – говорится в сообщении на странице штаба в субботу вечером.

На приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного, где трижды применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в субботу под вражеским огнем оказались опорные пункты ВСУ вблизи Богдановки и Широкино.

Одновременно с обстрелами украинских позиций, подтверждается несоблюдение противником мирных договоренностей, боевики продолжают тормозить и процесс восстановления инфраструктуры Донбасса.

"На данный момент в срочном ремонте нуждаются укрепления противоаварийной защиты дамбы на фенольном заводе в Новгородском и газопроводы-отводы в Марьинке и Крымском. Эти объекты находятся в непосредственной близости к линии разграничения. Невыполнение восстановительных работ может привести к обострению гуманитарной ситуации и угрозы загрязнения прилегающих почв с обеих сторон линии разграничения", подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.