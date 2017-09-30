Николай Фролов избран ректором Запорожского национального университета

В Запорожском национальном университете состоялись выборы ректора по новому закону "Об образовании", руководителем вуза переизбран народный депутат Украины Николай Фролов.

Сообщение об этом появилось в субботу на сайте Запорожского национального университета (ЗНУ).

Выборы ректора ЗНУ состоялись накануне 29 сентября на пяти избирательных участках, и проводились в соответствии с новым законом "О высшем образовании". На должность руководителя Запорожского национального университета претендовали три кандидата – нардеп Николай Фролов, кандидат физико-математических наук , доцент Анатолий Недоля, и кандидат юридических наук, доцент Сергей Дёменко.

В результате подсчета голосов, Николай Фролов получил поддержку 676 из 882 избирателей (71,9%) - научно-педагогические работники вуза, делегаты от студенчества, а также другие сотрудники университета.

Выборы ректора ЗНУ были объявлены по окончании срока ректорских полномочий народного депутата Украины Николая Фролова в июле 2017 года.

Как ранее заявлял Н.Фролов, на должности ректора ЗНУ он не получает зарплаты, поскольку является народным депутатом Украины.