События

18:53 30.09.2017

Николай Фролов избран ректором Запорожского национального университета

В Запорожском национальном университете состоялись выборы ректора по новому закону "Об образовании", руководителем вуза переизбран народный депутат Украины Николай Фролов.

Сообщение об этом появилось в субботу на сайте Запорожского национального университета (ЗНУ).

Выборы ректора ЗНУ состоялись накануне 29 сентября на пяти избирательных участках, и проводились в соответствии с новым законом "О высшем образовании". На должность руководителя Запорожского национального университета претендовали три кандидата – нардеп Николай Фролов, кандидат физико-математических наук , доцент Анатолий Недоля, и кандидат юридических наук, доцент Сергей Дёменко.

В результате подсчета голосов, Николай Фролов получил поддержку 676 из 882 избирателей (71,9%) - научно-педагогические работники вуза, делегаты от студенчества, а также другие сотрудники университета.

Выборы ректора ЗНУ были объявлены по окончании срока ректорских полномочий народного депутата Украины Николая Фролова в июле 2017 года.

Как ранее заявлял Н.Фролов, на должности ректора ЗНУ он не получает зарплаты, поскольку является народным депутатом Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На юго-восточных окраинах Авдеевки и возле Песков ранены трое военнослужащих

В Одессе в очередной раз горит Дом Руссова

В центре Одессы обрушились перекрытия жилого дома

Около 150 сторонников Саакашвили ожидают его у памятника Дюку в Одессе

Французский актер Насери попал в базу центра "Миротворец"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье неизвестные в балаклавах избили участников Фестиваля Равенства

Полиция и Нацгвардия будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"-"Карпаты" в Харькове

Саакашивили кратко пообщался со сторонниками и пошел гулять по Одессе

Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию

Здание Пархомовского музея на Харьковщине возвращено громаде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Креатин, смеси с креатином на price.ua
РЕКЛАМА