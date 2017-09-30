Полиция и Нацгвардия будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"-"Карпаты" в Харькове

Работники Нацполиции и нацгвардейцы будут охранять общественный порядок во время футбольного матча "Шахтер"-"Карпаты", который пройдет в воскресенье на стадионе "Металлист" в Харькове.

"Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 10 тыс. болельщиков. Охрану порядка будут обеспечивать 600 сотрудников Нацполиции и 250 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.