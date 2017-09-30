Здание Пархомовского музея на Харьковщине возвращено громаде

Здание Пархомовского художественного музея (Краснокутский р-н, Харьковская обл), которое было передано в залог банку в 2011г, в субботу было возвращено громаде, сообщает пресс-служба ХОГА.

"Сегодня без преувеличения - историческое событие. Несколько лет назад мы боялись, что это здание будет кому-то продано, что наш музей нужно будет спасать. И весь Краснокутский район, вся Харьковщина - все мы объединились ради спасения Пархомовского художественного музея. И мне сегодня приятно сказать, что мы победили. Сегодня здание Пархомовского художественного музея, наконец, передано громаде", - цитирует пресс-служба главу ХОГА Юлию Светличную.

Она также поблагодарила руководство Первого украинского международного банка, который выкупил здание Пархомовского музея на торгах во время ликвидации по процедуре банкротства одного из своих должников, после чего передал здание, как благотворительный взнос, на баланс областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей".

Пархомовский художественный музей был основан в 1955 году по инициативе учителя истории, почитателя старинной культуры и искусства Афанасия Лунева. На сегодняшний день его коллекция насчитывает около 7 тыс.единиц, в т.ч. работы Ивана Айвазовского, Тараса Шевченко, Александра Бенуа, Валентина Серова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Владимира Маяковского, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Джованни Пиранези и др.