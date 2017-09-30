В центр Мадрида вышли тысячи человек в поддержку единой Испании

Тысячи испанцев вышли на площадь Сибелас в Мадриде на акцию в поддержку территориальной целостности и единства Испании за день до проведения в Каталонии референдума о самоопределении, который правительство страны считает нелегитимным, сообщают в субботу испанские СМИ.

Ранее подобные демонстрации прошли в Севилье, Пальме-де-Майорке на Балеарских островах, Сантандере, а также в Барселоне.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье 1 октября. Его участники должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

В Каталонии проживает примерно 16% населения Испании. Около 25,6% испанского экспорта приходится на произведенные в Каталонии товары. 19% испанского ВВП обеспечивает именно эта автономия. В Каталонию направляется 20,7% иностранных инвестиций. Долг Каталонии составляет 35,3% ВВП.